Soleil Sorge | la mamma Wendy svela tutta la verità sugli ex fidanzati

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sempre più protagonista del Grande Fratello Vip 2021: lalasui suoi exè una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2021. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato nella casa l’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi di cui ha parlato laKay in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

... interessi veri e presunti e accesi litigi con la. L'ex tronista romagnola è stata redarguita da Lulù per le attenzioni che rivolge a Manuel e attaccata duramente daquando si è ...I Vipponi coinvolti sono di sicuro Sophie Codegoni e, ma potrebbero non essere gli unici. Gianmaria Antinolfi sarà solo vittima di tutto questo o complice a sua volta? Proseguiamo con ...Nel daytime del GF Vip, Nicola Pisu ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti a Miriana Trevisan: qual è stata la reazione della showgirl?Soleil Sorge sempre più protagonista del Grande Fratello Vip 2021: la mamma Wendy svela tutta la verità sui suoi ex fidanzati.