Sofia di Spagna, primo impegno ufficiale senza l’inseparabile sorella Leonor (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel giorno della Festa nazionale di Spagna, tutti gli occhi erano puntati sulla principessa Sofia. Perché la quattordicenne, per la prima volta, ha partecipato a un importante impegno ufficiale senza l’inseparabile sorella Leonor, 15. Insieme a papà Felipe VI e mamma Letizia Ortiz, Sofia, indosso mascherina, miniabito chiaro e ballerine, ha partecipato alla tradizionale parata che ogni 12 ottobre celebra il «dia de la hispanidad». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel giorno della Festa nazionale di Spagna, tutti gli occhi erano puntati sulla principessa Sofia. Perché la quattordicenne, per la prima volta, ha partecipato a un importante impegno ufficiale senza l’inseparabile sorella Leonor, 15. Insieme a papà Felipe VI e mamma Letizia Ortiz, Sofia, indosso mascherina, miniabito chiaro e ballerine, ha partecipato alla tradizionale parata che ogni 12 ottobre celebra il «dia de la hispanidad».

Letizia di Spagna incanta alla Festa Nazionale Letizia di Spagna assiste alla parata militare per la Festa nazionale accanto a suo marito Felipe e alla figlia minore Sofia. La primogenita è assente perché si trova in Galles a studiare. La Reina incanta col ...

