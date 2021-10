Sinner-Fritz, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la vittoria contro Millman e il forfait di Isner, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Taylor Fritz nei quarti di finale dell’Indian Wells (USA). Sinner-Fritz si prospetta un match interessante in cui il tennista italiano parte con i favori del pronostico ma dovrà stare molto attento allo statunitense che, nello scorso turno, ha battuto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Sinner-Millman: streaming e diretta tv Indian Wells Sinner: “Mi piace vedere tennis, mi piace giocare; passo così le mie giornate i” US Open 2021 streaming gratis e ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la vittoria contro Millman e il forfait di Isner, Janniksi prepara ad affrontare Taylornei quarti di finale dell’Indian Wells (USA).si prospetta uninteressante in cui il tennista italiano parte con i favori del pronostico ma dovrà stare molto attento allo statunitense che, nello scorso turno, ha battuto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Millman:tv Indian Wells: “Mi piacetennis, mi piace giocare; passo così le mie giornate i” US Open 2021e ...

