Serie B | la Cremonese con il Benevento punta su umiltà e concentrazione

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lasta preparando la sfida che domenica porterà allo "Zini" un avversario quotato come ilin un clima di entusiasmo e fiducia. Il secondo posto in classifica raggiunto prima della ...

... ma, nonostante la giovane età del gruppo a disposizione di Fabio Pecchia, c'è la convinzione che tra le contendenti che lotteranno per un posto inA merita di esserci pure la(una ...Nell'extra time si scatenano da una parte Preti e dall'altra Esposito che a 29" dalla fine con un gioco da 3 punti realizza la parità a quota 72, poi si continua con unadi errori da ambo le ..."Cremonese, un mese tosto con tanti incroci fra le big", titola La Provincia in edicola oggi. La ripresa del campionato un tour de force.L'ex allenatore, tra le altre, di Frosinone e SPAL, Pasquale Marino, ha parlato a Tuttosport in merito alla corsa alla serie A: "Oltre a Monza e Parma ci sono Benevento, Lecce e ...