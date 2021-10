(Di mercoledì 13 ottobre 2021), nuovo portiere del, si è presentato in conferenza stampa: le dichiarazioni dell’argentino, nuovo portiere del, si è presentato in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell’argentino.– «Ilda due o tre settimane mi seguiva, mi hannoabbastanza fino alla mia decisione finale. Al di là di tutto la squadra mi è piaciuto molto, sono giovani, mi sento anche io giovane, c’è un grande club alle spalle, una grande società, penso che con questa squadra qua c’è tutto per rimanere in Serie A. Qui siamo una famiglia, è quella la prima cosa che mi ha portato qua, come quando sono andato alla Sampdoria, quando parlai con Garrone mi fece vedere che era una famiglia. Qua vedo ...

Advertising

VeneziaFC_IT : Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e ne… - CalcioNews24 : #Romero: «Il #Venezia mi ha aspettato. Rivoglio il Sergio di un tempo» - sportli26181512 : Venezia, Romero: 'Voglio dimostrare di essere ancora un grande portiere' - Bruno_Campeao : RT @VeneziaFC_IT: Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e nel cors… - CalcioNews24 : #Venezia, le parole del ds Collauto ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Romero Venezia

Mattia Collauto, direttore sportivo del, ha parlato dell'attuale situazione della squadra lagunare nella sua intervista Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il ds delMattia Collauto ha parlato così dell'attuale situazione della squadra: ALLENATORE - "Quando un allenatore fa bene come lui è normale abbia mercato. Fargli firmare il rinnovo è stato la ...Il curriculum di Sergioha mosso i primi passi nelle giovanili del Racing Club, esordendo in Primera División nel febbraio 2007, poco prima del suo ventesimo compleanno. Il mese ...Sergio Romero, nuovo portiere del Venezia, si è presentato in conferenza stampa: le dichiarazioni dell’argentino Sergio Romero, nuovo portiere del Venezia, si è presentato in conferenza stampa. Le dic ...Un nuovo innesto per il Venezia a pochi giorni dall'impegno contro la Fiorentina. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Sergio Romero è un nuovo giocatore del Venezia e ieri si ...