Riforma pensioni 2021, Ghiselli sulla proposta Tridico: Non ci convince (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’attacco che la sede Cgil ha dovuto subire a seguito della manifestazione no Vax, no green pass avvenuta a Roma sabato scorso ove un gruppo violento si é staccato dalla manifestazione pacifica per dare vita ad un vergognoso assalto alla sede nazionale, un grave attacco ad un luogo simbolo del lavoro che, dice Ghiselli, offende la coscienza democratica di milioni di lavoratori, vi sarà una manifestazione pacifica a Roma indetta proprio dalla Cgil. Sul palco però non si parlerà solo degli incresciosi fatti accaduti Sabato e di come arginare sempre più questi assurdi comportamenti, ma si parlerà oltre che di antifascismo anche di democrazia, lavoro, partecipazione e pensioni. Abbiamo dunque chiesto a Roberto Ghiselli perché si sia deciso di affrontare così tante tematiche insieme e soprattutto se vi sia una connessione ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’attacco che la sede Cgil ha dovuto subire a seguito della manifestazione no Vax, no green pass avvenuta a Roma sabato scorso ove un gruppo violento si é staccato dalla manifestazione pacifica per dare vita ad un vergognoso assalto alla sede nazionale, un grave attacco ad un luogo simbolo del lavoro che, dice, offende la coscienza democratica di milioni di lavoratori, vi sarà una manifestazione pacifica a Roma indetta proprio dalla Cgil. Sul palco però non si parlerà solo degli incresciosi fatti accaduti Sabato e di come arginare sempre più questi assurdi comportamenti, ma si parlerà oltre che di antifascismo anche di democrazia, lavoro, partecipazione e. Abbiamo dunque chiesto a Robertoperché si sia deciso di affrontare così tante tematiche insieme e soprattutto se vi sia una connessione ...

Advertising

diMartedi : #Landini: 'La manifestazione che facciamo sabato non è solo contro tutti i fascismi, ma anche per dare risposte. Do… - luigicrocini : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini a @diMartedi: “#CgilCislUil e il movimento dei lavoratori in piazza chiederanno: investimenti per crear… - DaitarnTR3 : @Rosiserra727 @lordfed3 Magari l'avessero fatto anche per la riforma delle pensioni, abolizione dello statuto dei lavoratori...???? - DaitarnTR3 : @Dov_EL L'avessero fatto per la riforma delle pensioni, l'abolizione dello statuto dei lavoratori, sti asini...???? - Genomalieno : RT @DaitarnTR3: Partirono dallo spread, che ancora oggi nessuno, politici, tecnici, ecc, sanno cos'è, per arrivare a riforma le pensioni, s… -