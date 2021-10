Operaio di 54 anni cade da una passerella e muore nell'Alessandrino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un Operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in legno di Coniolo Monferrato, nell'Alessandrino. Aveva lavorato nel turno di notte ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Undi 54è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pani in legno di Coniolo Monferrato,. Aveva lavorato nel turno di notte ...

Advertising

TgLa7 : Un #operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannell… - smallyesbigno : RT @TgLa7: Un #operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in legno di… - FabbFR2019 : RT @TgLa7: Un #operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in legno di… - Polisemooo : RT @TgLa7: Un #operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in legno di… - bornjuventino : RT @rtl1025: ?? Un #operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in le… -