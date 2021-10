Moretti e i motivi di una scelta | perchè al ballottaggio con Luigi Diego Perifano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Angeloè stato, probabilmente, il protagonista di questa appendice elettorale. La sua presa di posizione, il suo accordo coned idi unache, attraverso un suo comunicato, vi riportiamo di seguito: “Se dovessi rifare la campagna elettorale, la rifarei esattamente così come l’ho fatta e l’ho vissuta, circondandomi di persone straordinarie al mio fianco che hanno creduto nella possibilità di poter affermare qualcosa di nuovo qui in città. Quei cinquemila elettori sono la cifra esatta di un gruppo di beneventani che ha provato a tracciare una strada inedita ed oggi abbiamo deciso di esserci ancora, di non sottrarci al compito arduo di dare un’indicazione serena a chi ci ha dato fiducia. Forse avremmo potuto fare qualche “telefonata” in più per esercitare un ...