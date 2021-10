Mai più poltrone vuote? Si torna nei luoghi di cultura! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa sceglierete per prima? Cinema o teatro? O magari tutti e due! Dallo scorso 11 ottobre c’è stato il via libera alla capienza del 100% per i luoghi di cultura. Torniamo a godere dei nostri amati spettacoli sempre con un pò di ansia che il Governo possa limitarci nuovamente in base all’andamento dei contagi di covid. L’augurio è che da adesso in poi non ci siano più poltrone vuote, per tutti i cittadini, ma soprattutto per coloro che lavorano nel mondo della cultura e dell’arte. Ci sono comunque delle differenze in base alla tipologia di locale o evento: negli spazi culturali si ha la possibilità di usufruire del massimo della capienza. In questo caso si annulla anche il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra gli spettatori; le discoteche che hanno spazi aperti, o gli stadi, potranno accogliere per il 75% ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa sceglierete per prima? Cinema o teatro? O magari tutti e due! Dallo scorso 11 ottobre c’è stato il via libera alla capienza del 100% per idi cultura. Torniamo a godere dei nostri amati spettacoli sempre con un pò di ansia che il Governo possa limitarci nuovamente in base all’andamento dei contagi di covid. L’augurio è che da adesso in poi non ci siano più, per tutti i cittadini, ma soprattutto per coloro che lavorano nel mondo della cultura e dell’arte. Ci sono comunque delle differenze in base alla tipologia di locale o evento: negli spazi culturali si ha la possibilità di usufruire del massimo della capienza. In questo caso si annulla anche il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra gli spettatori; le discoteche che hanno spazi aperti, o gli stadi, potranno accogliere per il 75% ...

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Canone Rai, quando scatta l'esenzione: il caso dei vecchi Tv Casi limitati, come si è visto, ma comunque possibili , specie per persone più avanti con gli anni. ... Anche qualora la tv non fosse mai accesa. Cosa quantomeno improbabile.

In 100mila senza Green Pass nei campi. L'allarme di Coldiretti: "Raccolti a rischio" ...denunce complessive di infortunio da Covid al 31 agosto 2021 evidenziano come la percentuale più bassa di contagi tra le diverse attività si sia verificata proprio in agricoltura dove non si è mai ...

Trinca: «Grave negare ai più giovani la visione del film sul massacro del Circeo»