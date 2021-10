LIVE Sinner-Fritz 2-1, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro trova subito il break nel primo set! (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 15-40 Prima esterna vincente di Sinner. 0-40 TRE PALLE break Fritz! Gran diritto diagonale dell’americano sulla seconda morbida di Sinner. 0-30 DIAGONALE DI ROVESCIO PERFETTO DI Fritz! In ritardo Sinner dopo l’accelerazione avversaria. 0-15 Fritz trova profondità in risposta: lento in uscita dal servizio l’azzurro. 2-1 Sinner SHOW SIN DA subito! break immediato dopo due accelerazioni spaventose. 15-40 DUE PALLE break Sinner! Rovescio vincente in recupero di ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 15-40 Prima esterna vincente di. 0-40 TRE PALLE! Gran diritto diagonale dell’americano sulla seconda morbida di. 0-30 DIAGONALE DI ROVESCIO PERFETTO DI! In ritardodopo l’accelerazione avversaria. 0-15profondità in risposta: lento in uscita dal servizio. 2-1SHOW SIN DAimmediato dopo due accelerazioni spaventose. 15-40 DUE PALLE! Rovescio vincente in recupero di ...

