La ricerca sui sistemi operativi Android e su quelle “fughe” inconsapevoli di dati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’è una ricerca del Trinity College di Dublino che potrebbe preoccupare gli utenti di Android che tengono in maniera maniacale alla propria privacy. Infatti, stando a questo documento il sistema operativo – anche con tutte le opzioni settate per avere una fruizione non invasiva delle proprie attività quotidiane – non garantisce al 100% la copertura da eventuali tracker. Cosa succede e cosa resta fuori dal controllo dell’utente? Quando i telefoni con il sistema operativo hanno poche configurazioni settate (ad esempio, quando sono nuovi), emettono una grande quantità di dati, un flusso che – pur volendo – non può essere completamente disattivato. LEGGI ANCHE > Nell’UE le piattaforme social dovranno fornire dati dettagliati sugli annunci politici Tracciamento Android, lo studio del Trinity College I ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’è unadel Trinity College di Dublino che potrebbe preoccupare gli utenti diche tengono in maniera maniacale alla propria privacy. Infatti, stando a questo documento il sistema operativo – anche con tutte le opzioni settate per avere una fruizione non invasiva delle proprie attività quotidiane – non garantisce al 100% la copertura da eventuali tracker. Cosa succede e cosa resta fuori dal controllo dell’utente? Quando i telefoni con il sistema operativo hanno poche configurazioni settate (ad esempio, quando sono nuovi), emettono una grande quantità di, un flusso che – pur volendo – non può essere completamente disattivato. LEGGI ANCHE > Nell’UE le piattaforme social dovranno forniredettagliati sugli annunci politici Tracciamento, lo studio del Trinity College I ...

Advertising

StefanoFeltri : Nobel, la politica che oggi celebra Giorgio Parisi ignorava i suoi appelli sui fondi alla ricerca il ritratto e l'… - chetempochefa : La ricerca è importante per creare il futuro e serve che la ricerca in Italia sia finanziata sul serio. Spero che s… - AIUCD : RT @fabiociraci: #Loading #AIUCD2022 Ciclo seminariale del Centro #DH @unisalento patrocinato da @AIUCD 7 seminari sui temi che svilupperem… - stefyteto : @FrancoBonanno62 @CarloCalenda I giovani non sono il problema ma la soluzione. Sui giovani bisognerebbe investire,… - 180secondi : Giorni fa ho rilanciato un articolo della Süddeutsche Zeitung sui tentativi del governo polacco di mettere a tacere… -