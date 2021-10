La FIGC rigetta tutte le accuse | “Nessuna offesa razzista ai giocatori svedesi”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Federazione Italiana Gioco Calcio non ci sta eal mittenteleche la Federazione svedese aveva alzato nelle ultime ore circa un episodio di razzismo durante la partita di ieri tra le due formazioni Under 21. Elanga, Svezia, Italia Il comunicato della“Lasmentisce nella maniera più assoluta che un calciatore dell’Under 21, durante Italia-Svezia ieri a Monza, abbia espresso offese a sfondonei confronti di un avversario, episodio tra l’altro che, da quanto ci risulta, non è stato riscontrato dagli ufficiali di gara o dal delegato UEFA”. LEGGI ANCHE: Qualificazioni Mondiali, i risultati del pomeriggio: Attenzione alla Svezia! LEGGI ANCHE: Presunti insulti razzisti ad un giocatore: la federazione svedese non ci sta! L'articolo ...