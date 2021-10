Inter, Stankovic: «Squadra ora più concreta. Inzaghi rispetto a Conte…» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, ha analizzato il momento dei nerazzurri e la sfida contro la Lazio Dejan Stankovic ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex centrocampista sulla situazione dell’Inter: LAVORO Inzaghi – «Ora con la match analysis tutti sanno tutto di tutti. Ma lui era così già vent’anni fa. Studiava ogni partita, conosceva ogni singolo difetto dei difensori. Così segnava, così li beffava. Simone era velocissimo? No. Aveva un grande fisico? No. Ma sapeva dove cercare falli, dove attaccare. E non parlo delle grandi partite, ma di quelle contro avversari che…vabbè, non faccio nomi, ma magari si poteva pure fare a meno di studiarli. E invece lui era lì, a curare i particolari». Inter – «È una Squadra paziente, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dejan, ex centrocampista dell’, ha analizzato il momento dei nerazzurri e la sfida contro la Lazio Dejanha parlato a La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex centrocampista sulla situazione dell’: LAVORO– «Ora con la match analysis tutti sanno tutto di tutti. Ma lui era così già vent’anni fa. Studiava ogni partita, conosceva ogni singolo difetto dei difensori. Così segnava, così li beffava. Simone era velocissimo? No. Aveva un grande fisico? No. Ma sapeva dove cercare falli, dove attaccare. E non parlo delle grandi partite, ma di quelle contro avversari che…vabbè, non faccio nomi, ma magari si poteva pure fare a meno di studiarli. E invece lui era lì, a curare i particolari».– «È unapaziente, ...

