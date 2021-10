Inter | Perisic fa sempre comodo Ma guadagna troppo e il rinnovo è difficile

Advertising

capuanogio : Per #Correa solo un affaticamento all'adduttore, è stato lo stesso attaccante a chiamare i medici dell'#Inter per t… - Inter : ??? | NAZIONALI 6 nerazzurri in campo: #Perisic in gol con la Croazia ?? - ErGeometra : RT @marifcinter: Rinnovi #Inter: #Perisic - Guadagna 5 mln, l'Inter gli ha fatto capire che potrebbe valutare il rinnovo a ribasso a par… - infoitsport : La Gazzetta dello Sport: 'Lazio-Inter, la sfida degli opposti: torna Immobile, ipotesi Perisic davanti' - Vatenerazzurro1 : RT @marifcinter: Rinnovi #Inter: #Perisic - Guadagna 5 mln, l'Inter gli ha fatto capire che potrebbe valutare il rinnovo a ribasso a par… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Perisic

Comunque vada, è stato un bel matrimonio. Ivane l': contratto in scadenza a giugno, spiegheremo perché i discorsi per il rinnovo hanno diversi paletti. Ma il croato ha dato un senso alla sua esperienza nerazzurra: arrivato a Milano ...in ansia per le condizioni di Joaquin Correa . Simone Inzaghi sarà (probabilmente) costretto a ... come ad esempio avanzare uno trae Calhanoglu.La piccola lesione al semimebranoso della coscia è stata superata e nella giornata di oggi, come riportano il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport e il Messaggero, l’attaccante rientrerà in g ...Il croato va in scadenza a giugno e ha un ingaggio di 5 milioni netti l'anno: l'offerta per il prolungamento non dovrebbe superare i 3 ...