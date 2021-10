Incidente mortale, confessa l'automobilista: "Sono scappata in preda al panico" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Campi Bisenzio (Firenze), 13 ottobre 2021 - Ha confessato la donna 30enne della provincia di Pistoia che era stata individuata come sospetta responsabile dell'investimento mortale di Massimiliano ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Campi Bisenzio (Firenze), 13 ottobre 2021 - Hato la donna 30enne della provincia di Pistoia che era stata individuata come sospetta responsabile dell'investimentodi Massimiliano ...

