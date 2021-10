Incendio ad Airola | il sindaco di Rotondi rassicura | “Non ci sono pericoli”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – “Rispetto all’di grosse dimensioni sviluppatosi nel comune disi informa la cittadinanza che momentaneamente per il nostro Comune non vi,in quanto, il plume di contaminazione si dirige verso ovest. Il personale di protezione civile dell’Associazione Rangers del Partenio si è recato sul posto e sta monitorando l’rispetto ad un eventuale interessamento del territorio comunale. Sarà cura dell’amministrazione comunale tenere informata la cittadinanza sugli sviluppi dell’e per eventuali azioni cautelative da porre in essere che saranno tempestivamente comunicate”. E’ il messaggio del primo cittadino del comune di, Giuseppe Ilario. Nube nera nel cielo di ...

bassairpinia : INCENDIO di AIROLA (BN). Nube tossica fino alle porte di Napoli - - Majden3 : RT @alexronga: Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio in un deposito di materiali ad #Airola (BN), e la nuvola di fumo è giunta f… - _SiGonfiaLaRete : Maxi incendio di plastica ad Airola, il sindaco: 'Abbandonate le case se invase dal fumo' - VesuvioLive : FOTO E VIDEO/ Incendio ad Airola, colonna di fumo nero invade la Campania - ptvtelenostra : VIDEO / SPAVENTOSO INCENDIO AD AIROLA: NUBE NERA SULLA VALLE CAUDINA - -

Una nube di fumo nero, alta e minacciosa, da arriva a Napoli . Ancora ignote le cause dell'divampato nella zona industriale del centro sannita, in un deposito della Sapa , azienda ...di, ...IL VIDEO DELL'PUBBLICATO DA DOMENICO MECCARIELLO L'INTERVENDO DEI VIGILI Sono numerose le squadre dei vigili del fuoco in azione adper un vastodivampato in un capannone ...Una nube nera e tossica si abbatte su Napoli. In realtà il fumo arriva da Airola, dove è divampato un incendio in un deposito della Sapa ...Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno del capannone di un’azienda di logistica nel nucleo industriale di Airola, in provincia di Benevento. In poco tempo le fiamme, alimentate ...