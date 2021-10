Greta e Gianmaria | dietro il videomessaggio ci sarebbe Fabrizio Corona

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questa edizione del Grande Fratello Vip sta diventando sempre piùcentrica. Se qualche giorno fa il nome dell’ex re dei paparazzi è stato tirato in ballo durante una lite fra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ora è stato il popolo del web a fare il suo nome. Un paio di giorni fa, infatti, Soleil ha accusato apertamente Sophie di aver fatto ingelosire Lulù flirtando con Manuel di proposito, etichettando il tutto come “una cosa programmata da”. “Parliamo dell’interferenza tua tra Manuel e Lulù? Sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza? Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva?”. A distanza di 48 ore il nome diè stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Greta Gianmaria

Dopo quanto accaduto in puntata,ha ammesso di essere confuso , soprattutto a causa del comportamento di, che non gli sta dando alcuna certezza ma non perde occasione di criticarlo. ...La mamma di Soleil Sorge parla di: "Era ossessionato!" Una volta è passato da Roma a ... Ora è passato da Soleil a. Wendy Kay ha parlato degli ex di sua figlia lanciando una frecciatina: ...E' di ieri la lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni in cui l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto chiaramente alla Codegoni che è ...Grande Fratello Vip, Gianmaria lascia Greta per Sophie? Dopo l’ultima puntata, andata in onda lunedì, sembrerebbe che l’imprenditore ...