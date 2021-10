Giornate Fai Autunno a Cividale del Friuli 16-17 ottobre 2021 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Gruppo FAI di Cividale del Friuli (Delegazione di Udine) in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, che si svolgono nel weekend 16-17 ottobre 2021, propone una particolare visita di Cividale a celebrare il decimo anniversario del riconoscimento avvenuto nel 2011 del sito seriale “Italia Longobardorum – I luoghi del potere – 568-774 d.C.”, di cui fa parte l’area della gastalgada e il complesso episcopale del Duomo di Cividale del Friuli, fra le più antiche testimonianze della Civiltà Longobarda in Italia. Si tratta di una passeggiata nel cuore della Cividale longobarda che focalizza la dimensione cittadina dell’antica area della Gastalgada, puntando l’attenzione lungo il percorso anche su altri siti meno noti ma di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Gruppo FAI didel(Delegazione di Udine) in occasione delleFAI d’, che si svolgono nel weekend 16-17, propone una particolare visita dia celebrare il decimo anniversario del riconoscimento avvenuto nel 2011 del sito seriale “Italia Longobardorum – I luoghi del potere – 568-774 d.C.”, di cui fa parte l’area della gastalgada e il complesso episcopale del Duomo didel, fra le più antiche testimonianze della Civiltà Longobarda in Italia. Si tratta di una passeggiata nel cuore dellalongobarda che focalizza la dimensione cittadina dell’antica area della Gastalgada, puntando l’attenzione lungo il percorso anche su altri siti meno noti ma di ...

Advertising

udine20 : Giornate Fai Autunno a Cividale del Friuli 16-17 ottobre 2021 - - T7TorreSette : “Giornate FAI d’Autunno”, Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre la 10^ edizione - Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Al via le Giornate FAI d'Autunno 2021 - giorgiolecis : Giornate FAI d’Autunno 16 e 17 ottobre. Gruppo FAI di Oristano Santu Lussurgiu: l’incendio, la devastazione e la ri… - DeodatoRibeira : @Silvy6701 Non ti preoccupare! Fai parte di un popolo che non si piega. Siine fiera; vedrai, presto tutto cambierà… -