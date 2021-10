Ghost Recon Frontline è appena stato annunciato e ha già un rinvio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) annunciato appena una settimana fa, il nuovo Tom clancy's Ghost Recon Frontline è davanti alle sue prime difficoltà. La closed beta, annunciata proprio durante il reveal e prevista per oggi, è stata posticipata a data da destinarsi. Evidentemente, in questi ultimi giorni deve essere accaduto qualcosa di irreparabile, altrimenti si fa davvero fatica a comprendere una scelta di questo tipo. Proprio su Twitter, il team ha spiegato: "Abbiamo deciso che è meglio posticipare il Closed Test per Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Il team di sviluppo è impegnato a creare la migliore esperienza possibile. Condivideremo i dettagli sulla nuova data per il Closed Test il prima possibile. Grazie per il vostro continuo supporto." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)una settimana fa, il nuovo Tom clancy'sè davanti alle sue prime difficoltà. La closed beta, annunciata proprio durante il reveal e prevista per oggi, è stata posticipata a data da destinarsi. Evidentemente, in questi ultimi giorni deve essere accaduto qualcosa di irreparabile, altrimenti si fa davvero fatica a comprendere una scelta di questo tipo. Proprio su Twitter, il team ha spiegato: "Abbiamo deciso che è meglio posticipare il Closed Test per Tom Clancy's. Il team di sviluppo è impegnato a creare la migliore esperienza possibile. Condivideremo i dettagli sulla nuova data per il Closed Test il prima possibile. Grazie per il vostro continuo supporto." Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Primi grattacapi per #GhostReconFrontline - LeAvvDiFrankie : È appena uscito un nuovo video! Come giocare alla BETA di GHOST RECON FRONTLINE #Shorts - Skullionato : Nuovo articolo su VoodooDigitale: Un nuovo BR, ne sentivamo il bisogno? Parliamo di Ghost Recon Frontline Tags e c… - FreeGames_BOT : [Ubisoft] (Game) Ghost Recon | Ubisoft Official Store - Tech_Gaming_it : Ghost Recon Frontline: Nuovi dettagli su Stagioni e Pass -