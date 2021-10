GF Vip | Pago e Miriana | la Enardu rompe il silenzio | non manca la frecciata

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In molti aspettavano la reazione di Serena al confronto che i due ex coniugi hanno avuto nella Casa di Cinecittà ed ecco che oggi accontenta tutti L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Serena Enardu torna a parlare die Miriana Trevisan . Attraverso una diretta su Instagram, l'ex tronista di UeD dice la sua sull'incontro che i due ex coniugi hanno avuto al Grande Fratello6 , nel corso della nona puntata. ...a Miriana Trevisan al GF: "sposarla di nuovo?"/ "Se salissimo all'altare..." Il bacio tra Miriana e Nicola ha scatenato molte polemiche, soprattutto in Katia Ricciarelli che ha manifestato ...“Da parte di Pago c’è stato un vero gesto di amore”, dichiara oggi la Enardu, rispondendo alle domande dei fan. Rispondendo ad altre domande, dichiara che Miriana non si è mai intromessa nella sua rel ...Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan in lacrime. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha ricevuto una bellissima sorpresa. Oggi è una donna adulta e consapevole, ma la ricor ...