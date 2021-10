GF Vip | Miriana e Nicola sempre più vicini | Mi piacerebbe conoscerti fuori

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda venerdì 15 ottobre 2021 su Canale 5. Intanto, nella celebre Casa di Cinecittà,Pisu eTrevisan sonopiùe complici. Leggi anche: Alessandro Siani per la Whirpool: l'appello ironico ai politici per "i panni sporchi" Cresce di giorno in giorno la complicità con il Grande Fratello Vip tra. I due gieffini sono tornati a coccolarsi sotto le coperte fantasticando su un ipotetico futuro insiemedalla Casa di Cinecittà. "Vorrei incontrartidi qui, perché sto bene con te e solo perché siamo in questa situazione, ma sento il tuo bisogno di affetto " ha dichiarato la showgirl. "Hai detto a qualcuno che ti piaccio?" Trevisan ha chiesto a Pisu, che ...