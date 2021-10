Gabby Petito, la blogger americana è stata strangolata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gabrielle “Gabby” Petito, blogger americana di 22 anni, era scomparsa durante un viaggio con il fidanzato all’inizio di settembre. Le autorità del Wyoming hanno rivelato che secondo l’autopsia la ragazza è stata strangolata. Confermata dunque l’ipotesi di omicidio. La morte di Gabby Petito è uno dei casi di cronaca nera più discussa dalla stampa americana e internazionale. Secondo le ricostruzione del medico legale che ha eseguito l’autopsia, Petito sarebbe stata uccisa tre o quattro settimane prima del ritrovamento del corpo. La vicenda e il ritrovamento del corpo Gabrielle “Gabby” Petito, blogger americana, si trovava in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gabrielle “di 22 anni, era scomparsa durante un viaggio con il fidanzato all’inizio di settembre. Le autorità del Wyoming hanno rivelato che secondo l’autopsia la ragazza è. Confermata dunque l’ipotesi di omicidio. La morte diè uno dei casi di cronaca nera più discussa dalla stampae internazionale. Secondo le ricostruzione del medico legale che ha eseguito l’autopsia,sarebbeuccisa tre o quattro settimane prima del ritrovamento del corpo. La vicenda e il ritrovamento del corpo Gabrielle “, si trovava in un ...

Corriere : Gabby Petito è stata strangolata, svolta nel giallo della morte dell’influencer di 22 anni - Corriere : La ragazza era scomparsa durante un viaggio on the road in camper con il fidanzato, che è ora ricercato dall’Fbi - ArianEssence : R.I.Paradise GABBY PETITO ?????? - FQMagazineit : “Gabby Petito è stata strangolata”: l’autopsia non lascia dubbi. Si cerca il fidanzato latitante: è accusato della… - inews__24 : L’influencer #GabbyPetito è morta strangolata ??I dettagli sull'autopsia -