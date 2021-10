Fedele: 'Insigne? Secondo me non resterà al Napoli' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Napoli - "Spalletti ha le virtù di un nocchiero antico ed esperto. La cosa principale che balza agli occhi è la verticalizzazione: tutti giocano in funzione di Osimhen. Anche alcune scelte sui calci ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)- "Spalletti ha le virtù di un nocchiero antico ed esperto. La cosa principale che balza agli occhi è la verticalizzazione: tutti giocano in funzione di Osimhen. Anche alcune scelte sui calci ...

Advertising

sportli26181512 : Fedele: 'Insigne? Secondo me non resterà al Napoli': Il dirigente: 'Ai miei tempi sarebbe già in un'altra squadra' … - Enzovit : Fedele: ''La mia sensazione è che Insigne non rimarrà al Napoli'' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Spalletti ha le virtù di un nocchiero antico ed esperto, Insigne professionista serio' https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Spalletti ha le virtù di un nocchiero antico ed esperto, Insigne professionista serio' https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Spalletti ha le virtù di un nocchiero antico ed esperto, Insigne professionista serio' https://t… -