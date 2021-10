Dieci minuti in orbita per William Shatner: il "capitano Kirk" è andato davvero nello spazio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Missione compiuta: il capitano James T. Kirk di 'Star Trek', ovvero l'attore William Shatner , ha effettuato il suo volo nello spazio . Un volo da record visto che i suoi 90 anni è il più anziano di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Missione compiuta: ilJames T.di 'Star Trek', ovvero l'attore, ha effettuato il suo volo. Un volo da record visto che i suoi 90 anni è il più anziano di ...

Advertising

Devosceglierlo : È arrivato quel momento in cui parlo di politica per poi pentirmene dopo dieci minuti: se anche quel partito di top… - kalavgang : RT @heartofkvass: inserire video di carlo conti che dice ghigliottina per dieci minuti - o_o_occhidielfo : @inupiheeIs io: ok basta parole volgari devo affinare il mio lessico io due dieci minuti dopo: - nenebbasta : @ellavworld ti giuro che sono dieci minuti che rido - Paola38106859 : RT @tittimp: Il 13 Ottobre 1917 avveniva lo straordinario Miracolo del Sole a Fatima: 'Cominciò a danzare'. A mezzogiorno un numero notevol… -