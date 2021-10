Covid: 35 nuovi positivi a Bergamo, 5 vittime in tutta la Lombardia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 35 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 307 in tutta la Lombardia a fronte di 53.236 tamponi (lo 0,5%) secondo i dati diffusi mercoledì 13 ottobre. A livello regionale si registrano 5 decessi e 3 nuovi ingressi in terapia intensiva, ma diminuiscono allo stesso tempo i ricoverati nei reparti (-18). I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 53.236, totale complessivo: 15.683.332 – i nuovi casi positivi: 307 – in terapia intensiva: 59 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 315 (-18) – i decessi, totale complessivo: 34.098 (+5) I nuovi casi per provincia: Milano: 98 di cui 45 a Milano città; Bergamo: 35; Brescia: 47; Como: 11; Cremona: 12; Lecco: 10; Lodi: 15; Mantova: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 35 ial-19 in provincia di, 307 inlaa fronte di 53.236 tamponi (lo 0,5%) secondo i dati diffusi mercoledì 13 ottobre. A livello regionale si registrano 5 decessi e 3ingressi in terapia intensiva, ma diminuiscono allo stesso tempo i ricoverati nei reparti (-18). I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 53.236, totale complessivo: 15.683.332 – icasi: 307 – in terapia intensiva: 59 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 315 (-18) – i decessi, totale complessivo: 34.098 (+5) Icasi per provincia: Milano: 98 di cui 45 a Milano città;: 35; Brescia: 47; Como: 11; Cremona: 12; Lecco: 10; Lodi: 15; Mantova: ...

Advertising

LaStampa : Dalla vaccinazione pediatrica, ai nuovi tamponi, alla terza dose: il Report infettivologico settimanale sulla pande… - giornalemolise : Covid: muore uomo di 56 anni ricoverato in Terapia Intensiva. 8 nuovi positivi - - vivereitalia : Covid, 2.772 nuovi casi e 37 decessi in 24 ore - DanieleDann1 : ?? In #Italia 2.772 nuovi casi e 37 morti, il tasso di positività risale a 1%. Prosegue il calo del numero dei… - VivereTrapani : Covid: altri 6 decessi in Sicilia, i nuovi casi sono 304 -