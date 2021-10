Covid | 2 772 positivi | 37 le vittime | tasso di positività all' 1%

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 2.772 iai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.494. Sono invece 37 lein un giorno, ieri erano state 49. Gli attualmentealin Italia sono 80.451, con un calo di 2.095 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.707.087, i morti 131.421. I dimessi e i guariti sono invece 4.495.215, con un incremento di 4.827 rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 278.945. Ieri erano stati 315.285. Ildità è all?1%, in lieve aumento rispetto allo 0,79% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 367, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. ...