Cosa funziona e cosa proprio non va nel Reddito di cittadinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il sussidio servirebbe a molte persone che invece non lo percepiscono, ma non sta ottenendo risultati sul fronte dell’avviamento al lavoro. Uno studio della Caritas prova a spiegare come andrebbe cambiato Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il sussidio servirebbe a molte persone che invece non lo percepiscono, ma non sta ottenendo risultati sul fronte dell’avviamento al lavoro. Uno studio della Caritas prova a spiegare come andrebbe cambiato

