Calcio: la Coppa di Germania 2021/2022 sarà in esclusiva su Helbiz Live (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Helbiz Media ha comunicato un accordo con la FederCalcio tedesca che prevede l’acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa di Germania in Italia per la stagione in corso 2021/2022. Sulla piattaforma Helbiz Live verranno trasmesse due partite a giornata, oltre agli highlights di tutti i match della competizione. Si inizia dal prossimo turno, in programma per il 26 ed il 27 ottobre. Un altro passo importante per l’offerta di Helbiz Live. Adesso oltre ad essere la nuova casa della Serie B italiana si garantisce anche il secondo trofeo tedesco per importanza. Di seguito le parole di Matteo Mammi, Ceo di Helbiz Media: “Helbiz Live cresce e arricchisce l’offerta di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Media ha comunicato un accordo con la Federtedesca che prevede l’acquisizione dei diritti di trasmissione delladiin Italia per la stagione in corso. Sulla piattaformaverranno trasmesse due partite a giornata, oltre agli highlights di tutti i match della competizione. Si inizia dal prossimo turno, in programma per il 26 ed il 27 ottobre. Un altro passo importante per l’offerta di. Adesso oltre ad essere la nuova casa della Serie B italiana si garantisce anche il secondo trofeo tedesco per importanza. Di seguito le parole di Matteo Mammi, Ceo diMedia: “cresce e arricchisce l’offerta di ...

Advertising

sportface2016 : #Calcio, la #CoppadiGermania sarà in esclusiva su #HelbizLive: accordo con la Federcalcio tedesca per la stagione i… - riviera24 : Eccellenza, quarti di Coppa: il Ventimiglia Calcio ospita l’Albenga - SvSport1 : Calcio, Coppa Italia di Promozione. Alle 20:30 va in campo il Soccer Borghetto, l'avversario dei quarti di finale è… - Ricky_fcim11 : Comunque Tatarusanu aveva fatto bene le volte che era stato chiamato in causa. Non aveva subito dei gol su azione,… - SvSport1 : Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Partono i quarti di finale: Cairese in campo nel pomeriggio, stasera in campo l… -