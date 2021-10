Aka7even | addio ai social?

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come mai il profilodiè stato completamente svuotato? Sull’account ufficiale del cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi sono spariti foto, video e altri post. Ma cosa sarà successo? Ecco la teoria del popolo del web!ha partecipato alla ventesima edizione di Amici ed è proprio grazie al programma che si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico. Nel talent show Luca Marzano, questo il vero nome dell’artista, aveva anche trovato l’amore con Martina Miliddi, anche se poi le cose tra di loro non erano finite bene. Per fortuna il giovane sembra aver ritrovato l’amore, o almeno così lui ha rivelato qualche tempo fa in una lunga intervista. “Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso. Ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai ...