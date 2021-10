Abraham è a Roma: “Pronto per la Juve? Penso di sì” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tammy Abraham, rientrato a Roma, ha risposto così ai giornalisti che lo aspettavano per chiedergli aggiornamenti riguardo le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato con l’Inghilterra ieri sera: “Sto bene. Pronto per la Juve? Penso di sì”. Nella prossime ore verranno fatti tutti gli accertamenti del caso, ma le parole del britannico regalano ottimismo ai tifosi giallorossi. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tammy, rientrato a, ha risposto così ai giornalisti che lo aspettavano per chiedergli aggiornamenti riguardo le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato con l’Inghilterra ieri sera: “Sto bene.per ladi sì”. Nella prossime ore verranno fatti tutti gli accertamenti del caso, ma le parole del britannico regalano ottimismo ai tifosi giallorossi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Abraham non termina la partita: la situazione infortunio - capuanogio : #Roma in ansia per #Abraham ma l'infortunio patito negli istanti finali di #InghilterraUngheria non è muscolare: so… - TuttoMercatoWeb : Roma, forte trauma contusivo alla regione calcaneare per Abraham. Juve resta in dubbio - FRANCESCOASROM7 : Ottima Notizia DAJEEEEEEEE Roma DAJEEEEEEEE DAJEEEEEEEE Abraham ???????????????????????????????? - Fantacalcio : Roma, Abraham ci sarà contro la Juventus: 'Penso di farcela' -