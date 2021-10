A 35 anni in attesa del dodicesimo figlio: la rivelazione shock (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Veronica Merritt, conosciuta su TikTok con lo pseudonimo di “Thismadmama”, è in attesa del suo dodicesimo figlio. Una rivelazione che sta sconvolgendo un po’ tutti, anche i suoi fans, quasi 95mila sul social. Questa notizia risulta piuttosto strana se pensiamo che la TikToker ha appena 35 anni. Leggi anche -> Lui si rifiuta di pulire l’acquario, lei gli frigge il pesce: la vendetta corre su TikTok La ragazza di New York ha dato l’annuncio sui social, sia su TikTok, sia su Instagram (dove ha un seguito di 33mila followers), condividendo un video dolcissimo con gli ultrasuoni. MadMama ha sottolineato con aria di sfida: “Non ditemi cosa devo fare“, quasi a voler mettere le mani avanti prima degli attacchi. @thismadmama Don’t tell me what to do?? #hiddencamera #12 #largefamily ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Veronica Merritt, conosciuta su TikTok con lo pseudonimo di “Thismadmama”, è indel suo. Unache sta sconvolgendo un po’ tutti, anche i suoi fans, quasi 95mila sul social. Questa notizia risulta piuttosto strana se pensiamo che la TikToker ha appena 35. Leggi anche -> Lui si rifiuta di pulire l’acquario, lei gli frigge il pesce: la vendetta corre su TikTok La ragazza di New York ha dato l’annuncio sui social, sia su TikTok, sia su Instagram (dove ha un seguito di 33mila followers), condividendo un video dolcissimo con gli ultrasuoni. MadMama ha sottolineato con aria di sfida: “Non ditemi cosa devo fare“, quasi a voler mettere le mani avanti prima degli attacchi. @thismadmama Don’t tell me what to do?? #hiddencamera #12 #largefamily ...

Advertising

Einaudieditore : C’era dell’attesa, e ci mancherebbe. Ora è arrivato. Sono anni che, un lettore alla volta, stiamo facendo crescere… - adrianobusolin : RT @Losgradevole: Mai come ora il Re è nudo! #Sindacati scodinzolanti nell'orbita di #Draghi in attesa delle crocchette. Anni di finta tute… - fremo03893514 : RT @Losgradevole: Mai come ora il Re è nudo! #Sindacati scodinzolanti nell'orbita di #Draghi in attesa delle crocchette. Anni di finta tute… - LucianoVeg : RT @Losgradevole: Mai come ora il Re è nudo! #Sindacati scodinzolanti nell'orbita di #Draghi in attesa delle crocchette. Anni di finta tute… - Claudio52330251 : RT @Losgradevole: Mai come ora il Re è nudo! #Sindacati scodinzolanti nell'orbita di #Draghi in attesa delle crocchette. Anni di finta tute… -