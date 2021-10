Vlahovic in partenza, per i bookmaker Fiorentina punta Scamacca (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le parole del presidente Rocco Commisso, che ha ufficializzato l’intenzione di Dusan Vlahovic di non rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina, l’avventura dell’attaccante serbo a Firenze sembra arrivata ai titoli di coda. I viola, ormai rassegnati all’addio dell’attaccante, si stanno iniziando a guardare intorno nel non facile compito di sostituire il giovane bomber. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint il nuovo numero 9 della Fiorentina, spiega Agipronews, potrebbe essere il talento del Sassuolo Gianluca Scamacca, in quota a 2,75, alla ricerca della definitiva consacrazione. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le parole del presidente Rocco Commisso, che ha ufficializzato l’intenzione di Dusandi non rinnovare il proprio contratto con la, l’avventura dell’attaccante serbo a Firenze sembra arrivata ai titoli di coda. I viola, ormai rassegnati all’addio dell’attaccante, si stanno iniziando a guardare intorno nel non facile compito di sostituire il giovane bomber. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint il nuovo numero 9 della, spiega Agipronews, potrebbe essere il talento del Sassuolo Gianluca, in quota a 2,75, alla ricerca della definitiva consacrazione.

Advertising

CinqueNews : #Vlahovic in partenza, per i bookmaker #Fiorentina punta #Scamacca - juventus_cuba : RT @LucaFioretti13: La #Juventus sarebbe pronta a sacrificare Dejan #Kulusevski per far spazio a Dusan #Vlahovic. La #Fiorentina ha fissato… - LucaFioretti13 : La #Juventus sarebbe pronta a sacrificare Dejan #Kulusevski per far spazio a Dusan #Vlahovic. La #Fiorentina ha fis… - ilPentasport : #CorrieredelloSport, occasione #Vlahovic per la #Juventus. Con #Kulusevski sul piatto - FrancoGordon97 : @AcVo_KA @GiGiglio99 Oddio, avete speranze per Lucca eh, ma la viola può garantirgli un posto da titolare abbastanz… -