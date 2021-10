Università | il confronto tra potenze rischia di minarne l’autonomia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il mio ateneo era partito male con l’internazionalizzazione, ai tempi del bando avverso agli studenti “non lumbard” di fine anni ’80. Negli ultimi vent’anni, però, ha fatto passi da gigante, conquistando appieno un respiro internazionale. Otto su dieci sono gli allievi stranieri del Laboratorio dove, per l’ultimo anno, sto insegnando, su temi di infrastrutture nel paesaggio. E sono tutti giovani di ottima qualità, culturale, professionale e umana. Mentre l’Italia declinava da quarta potenza economica mondiale nel 1991 all’attuale ottavo posto, alcuni atenei italiani hanno nuotato controcorrente come un salmone scozzese, ma senza scale di risalita che ne agevolassero le pinnate. Ricordo con nostalgia la prima allieva cinese del mio dottorato, coorte 1989. Una giovane eccezionale, pure lei ormai prossima alla pensione, che dirige l’ufficio per le infrastrutture idriche in Estremo Oriente ...