Uccide la compagna con un taglierino dopo una lite e tenta di togliersi la vita

Un uomo di 75 anni questa mattina ha ucciso la donna con cui conviveva, di 72 anni, a Manduria, in provincia di Taranto. Il presunto omicida ha utilizzato un'arma da taglio. Poi avrebbe tentato il suicidio.

