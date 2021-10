“Pentiti” diffamati | Corte d’Appello di Napoli assolve Cosentino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Definì i collaboratori di giustizia “camorristi schifosi che hanno da scontare ergastoli e puntano a salvare i proprio patrimoni“: furono queste parola pronunciate dall’ex sottosegretario all’Economia Nicola, a spingere l’ex camorrista diventato collaboratore di giustizia, Michele Frongillo, ad adire le vie legali e denunciare l’ex coordinatore del Pdl per diffamazione. La sesta sezione delladi Appello diha assolto l’ex sottosegretario Nicoladall’accusa di diffamazione nei confronti del collaboratore di giustizia Michele Frongillo, ex esponente di spicco del clan camorristico Belforte di Marcianise. Per i giudici, che hanno assolto l’ex politico di Forza Italia con la formula del “non doversi procedere ...