Milan, problema al polso per Maignan: il portiere si opera

Infortunio al polso per Mike Maignan. Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro impone al portiere francese, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli. Altra grana per il Milan, che ora dovrà valutare la gravità ed i tempi di recupero per l'estremo difensore titolare. A riportarlo è Milannews24.com.

