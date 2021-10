Mattarella | Questo è tempo di ripartenza | Ue sia forte e coesa

(Di martedì 12 ottobre 2021) "Stiamo ponendo insieme le basi dell'Europa che lasceremo alle prossime generazioni", ha detto il Presidente della Repubblica durante la conferenza stampa all'Ambasciata italiana a Berlino assieme al Presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier in occasione della premiazione dei vincitori del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania.

...Capo dello Stato è uno dei modi più netti per sostenere la propria posizione da parte di,... A maggior ragione secoinvolgimento è sostenuto da alcuni per 'tenere il posto' per qualche ...11.58a Berlino:è tempo ripartenza "è il tempo della ripartenza. Stiamo ponendo le basi del futuro della Ue che deve essere più forte e coesa". Così il presidentea Berlino con ...BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Stiamo ponendo insieme le basi dell'Europa che lasceremo alle prossime generazioni. L'Unione Europea, nei prossimi anni e ...Berlino, 12 ott. (Adnkronos) – “La collaborazione tra Comuni tedeschi e italiani ha origini lontane. Le nostre ...