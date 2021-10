MADE expo mette in scena l'edilizia del futuro (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna in Fiera Milano a Rho, dal 22 al 25 novembre prossimi il salone il salone di riferimento per il settore della progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni con 300 espositori e una raffica di novità che professionisti, progettisti, imprese di costruzione e produzione, artigiani, serramentisti, contractor e buyers possono scoprire in presenza e online. Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna in Fiera Milano a Rho, dal 22 al 25 novembre prossimi il salone il salone di riferimento per il settore della progettazione, dell’e delle costruzioni con 300 espositori e una raffica di novità che professionisti, progettisti, imprese di costruzione e produzione, artigiani, serramentisti, contractor e buyers possono scoprire in presenza e online.

Ultime Notizie dalla rete : MADE expo FIRENZE - Earth Tecnology Expo, dal 13 a Firenze con la Protezione civile toscana ...sarà presente con il gazebo "IO NON RISCHIO" e altre iniziative all' Earth Technology Expo, la ... Testoni: 'puntare sul Made in Italy in chiave moderna senza dimenticare le tradizioni' 18 Giugno 2015 ...

L'intelligenza artificiale 'made in Calabria' sbarca a Dubai L'expo di Dubai promuove il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità mondiale definiti dall'ONU: coerentemente con questa visione, Revelis , capitanata dal CEO Salvatore Iiritano , presenterà ...

MADE expo mette in scena l'edilizia del futuro ilGiornale.it MADE expo mette in scena l'edilizia del futuro Torna in Fiera Milano a Rho, dal 22 al 25 novembre prossimi il salone il salone di riferimento per il settore della progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni con 300 espositori e una raffica di ...

Firenze, Earth Technology Expo: droni, tralicci intelligenti e microrobot. Il futuro è qui Si apre domani alla Fortezza da Basso 'Earth Technology Expo'. Sarà anche possibile vedere l'acqua 'made in Italy' che andrà su Marte: l'unica al mondo utilizzata dagli astronauti ...

