L’ottimista molto pop (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E alla fine anche lei riesce a prendere la scia del revival anni Novanta, tornando in carreggiata dopo una parabola discendente lunga tre lustri. Mentre Torn viveva di vita propria nella hall of fame degli inni generazionali, sulla sua interprete piombavano tutti gli effetti collaterali del successo. Due divorzi a breve distanza, per la Imbruglia: uno dalla Sony, l’altro dal compagno Daniel Johns. «Ho passato molto tempo a cercare di mettere su famiglia, sicura che quella fosse la risposta» ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E alla fine anche lei riesce a prendere la scia del revival anni Novanta, tornando in carreggiata dopo una parabola discendente lunga tre lustri. Mentre Torn viveva di vita propria nella hall of fame degli inni generazionali, sulla sua interprete piombavano tutti gli effetti collaterali del successo. Due divorzi a breve distanza, per la Imbruglia: uno dalla Sony, l’altro dal compagno Daniel Johns. «Ho passatotempo a cercare di mettere su famiglia, sicura che quella fosse la risposta» ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

zazoomblog : L’ottimista molto pop - #L’ottimista #molto - Majakovsk73 : @DanielaColi2 bah, afghanistan è tutt'altro che pacificato. Iskp rende paese instabile, gli stessi TB hanno un cont… - ParmeshSriv : RT @RiccardoDanna1: #Inter molto ottimista per i rinnovi di #Brozovic e #Barella. Giovedì ci sarà un incontro con il giocatore croato e l'… - InterClubIndia : RT @RiccardoDanna1: #Inter molto ottimista per i rinnovi di #Brozovic e #Barella. Giovedì ci sarà un incontro con il giocatore croato e l'… - LuigiBevilacq17 : RT @RiccardoDanna1: #Inter molto ottimista per i rinnovi di #Brozovic e #Barella. Giovedì ci sarà un incontro con il giocatore croato e l'… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ottimista molto L'ottimista molto pop | il manifesto Il Manifesto