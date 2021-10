Lo sguardo sui bambini di "Ora di futuro" per un domani migliore (Di martedì 12 ottobre 2021) Ora parte il quarto anno di 'Ora di futuro', al via dunque le adesioni delle scuole su oradifuturo.it e weschool.com 12 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Ora parte il quarto anno di 'Ora di', al via dunque le adesioni delle scuole su oradi.it e weschool.com 12 ottobre 2021

Ultime Notizie dalla rete : sguardo sui Lo sguardo sui bambini di "Ora di futuro" per un domani migliore La mia scuola del futuro ha metà tetto trasparente per guardare che succede in cielo. La mia scuola del futuro ha un'aula delle emozioni...la mia ha una fattoria con maiali, mucche e pulcini... La mia ...

Lo sguardo sui bambini di "Ora di futuro" per un domani migliore

Roma, 12 ott. (askanews) - La mia scuola del futuro ha metà tetto trasparente per guardare che succede in cielo. La mia scuola del futuro ha un'aula delle emozioni...la mia ha una fattoria con maiali, mucche e pulcini... La mia ...

