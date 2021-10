Le Iene: anche Donnarumma nella seconda puntata, stasera su Italia 1 (Di martedì 12 ottobre 2021) Le Iene tornano in TV stasera su Italia 1 alle 21:20 con la seconda puntata: tra i servizi anche l'intervista a Gianluigi Donnarumma dopo i fischi di Italia-Spagna. stasera su Italia 1 alle 21:20 torna Le Iene con la seconda puntata di stagione. Con Nicola Savino e la Gialappa's Band protagonista per una sera alla conduzione dello show sarà Rocío Muñoz Morales. Argomento cardine sarà la stretta attualità, ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, scherzi e interviste, come quella al portiere della nazionale Italiana di calcio Gianluigi Donnarumma, pesantemente fischiato dai tifosi milanisti presenti allo stadio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Letornano in TVsu1 alle 21:20 con la: tra i servizil'intervista a Gianluigidopo i fischi di-Spagna.su1 alle 21:20 torna Lecon ladi stagione. Con Nicola Savino e la Gialappa's Band protagonista per una sera alla conduzione dello show sarà Rocío Muñoz Morales. Argomento cardine sarà la stretta attualità, ma non mranno inchieste, servizi di denuncia, scherzi e interviste, come quella al portiere della nazionalena di calcio Gianluigi, pesantemente fischiato dai tifosi milanisti presenti allo stadio ...

