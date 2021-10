Lazio, ecco Immobile: si scalda per l'Inter (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA - Ci siamo, è di nuovo il momento di Ciro Immobile. Atteso il suo rientro in gruppo dopo l'infortunio che lo ha fermato lo scorso 30 settembre nel match d'Europa League contro la Lokomotiv Mosca. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA - Ci siamo, è di nuovo il momento di Ciro. Atteso il suo rientro in gruppo dopo l'infortunio che lo ha fermato lo scorso 30 settembre nel match d'Europa League contro la Lokomotiv Mosca. ...

