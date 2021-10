L’arcivescovo Battaglia ai camorristi | Giù le armi | state uccidendo Napoli Convertitevi | sono pronto ad accogliervi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Stanno! La stala camorra e il malaffare, con la violenza e la crudeltà di coloro che hanno dimenticato di essere umani!”. È il grido d’allarme che lanciametropolita di, monsignor Domenico, dopo gli ultimi omicidi e gli altri fatti di sangue verificatisi in città. “Agli uomini di camorra, ai corrotti e ai collusi con la criminalità dico: ritornate ad essere umani!! Il vostro Vescovo non si tirerà indietro nell’accogliere e accompagnare i passi della conversione e della rinascita umana”. “La scia di sangue che in questi giorni sta attraversando la città, procurando la morte a delle giovani vite e terrore e angoscia a interi quartieri, strade, famiglie – dicenella ...