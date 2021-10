Inghilterra-Ungheria, scontri sugli spalti tra ultras e polizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Scene di violenza sugli spalti di Wembley durante il match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Inghilterra e Ungheria. Stando a quanto riportato dal Mirror, la situazione è al momento ancora caotica. I rapporti dicono che i tifosi ungheresi approdati a Londra sarebbero circa 800. FOTO IMAGOGli scontri Pare che, pochi minuti dopo il fischio d'inizio, alcuni ultras ungheresi siano entrati in contatto con gli steward che cordonavano il loro settore, spingendoli in basso verso le transenne e colpendoli ripetutamente. È stato necessario l'intervento della polizia, manganelli alla mano, e diversi minuti di tensione alle stelle per ristabilire l'ordine all'interno dell'impianto. Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Scene di violenzadi Wembley durante il match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra. Stando a quanto riportato dal Mirror, la situazione è al momento ancora caotica. I rapporti dicono che i tifosi ungheresi approdati a Londra sarebbero circa 800. FOTO IMAGOGliPare che, pochi minuti dopo il fischio d'inizio, alcuniungheresi siano entrati in contatto con gli steward che cordonavano il loro settore, spingendoli in basso verso le transenne e colpendoli ripetutamente. È stato necessario l'intervento della, manganelli alla mano, e diversi minuti di tensione alle stelle per ristabilire l'ordine all'interno dell'impianto.

