GTA V per PS5 e Xbox Series X/S odiato da tutti? GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è attesissimo (Di martedì 12 ottobre 2021) Da quanto emerso su YouTube, i fan sono molto più entusiasti di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition di quanto non lo siano per GTA V per PS5 e Xbox Series X/S. Il nuovo Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition sta assolutamente annientando Grand Theft Auto Expanded & Enhanced in termini di valutazioni dei fan. Il trailer dell'annuncio della trilogia di GTA su YouTube ha attualmente 239.000 Mi piace e 6100 dislike.

