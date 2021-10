Green pass, la circolare del Viminale: “Imprese valutino test gratis a portuali. Assenze possono compromettere l’operatività degli scali” (Di martedì 12 ottobre 2021) In previsione dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificato verde sui luoghi di lavoro, il ministero dell’Interno chiede che le Imprese portuali valutino di mettere a disposizione tamponi gratuiti per i lavoratori. A seguito di una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla Presidenza del Consiglio sulle attività in ambito portuale, il Viminale ha inviato ai prefetti una circolare in cui si sottolinea che per evitare che la “possibile incidenza di eventuali defezioni dovute alla mancanza di Green pass” possa “determinare una grave compromissione dell’operatività degli scali” e quindi “conseguenze altrettanto critiche per il settore e per il relativo indotto economico” si sollecitano gli operatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) In previsione dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificato verde sui luoghi di lavoro, il ministero dell’Interno chiede che ledi mettere a disposizione tamponi gratuiti per i lavoratori. A seguito di una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla Presidenza del Consiglio sulle attività in ambito portuale, ilha inviato ai prefetti unain cui si sottolinea che per evitare che la “possibile incidenza di eventuali defezioni dovute alla mancanza di” possa “determinare una grave compromissione del” e quindi “conseguenze altrettanto critiche per il settore e per il relativo indotto economico” si sollecitano gli operatori ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - ColluSandra : @Mae697 @1GROSSI @Adnkronos @millywo Anche di vaccino purtroppo.... E lei si faccia una ragione che i green pass sarà anche tolto????? - Einhell79 : @Bussola87234007 @giuslit Ti faccio un esempio azienda di termoidraulica del Trevigiano 20 dipendenti 6 senza green… -