G20 Commercio: necessaria riforma Wto “inclusiva e trasparente” (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Ricordando l’Iniziativa di Riad sul futuro dell’Organizzazione mondiale del Commercio, rimaniamo impegnati a lavorare in modo attivo e costruttivo con tutti i membri dell’Wto per intraprendere la necessaria riforma dell’Organizzazione e sottolineiamo la necessità di attuare questo impegno nella pratica attraverso un approccio inclusivo e trasparente per affrontare i problemi dello sviluppo”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale del G20 del Commercio i ministri riuniti a Sorrento sotto la presidenza italiana. I ministri del Commercio del G20 sottolineano “l’importanza della concorrenza leale” e riconoscono l’importanza di “ridurre le tensioni commerciali, affrontare le distorsioni nel Commercio e negli investimenti, le interruzioni della catena ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Ricordando l’Iniziativa di Riad sul futuro dell’Organizzazione mondiale del, rimaniamo impegnati a lavorare in modo attivo e costruttivo con tutti i membri dell’Wto per intraprendere ladell’Organizzazione e sottolineiamo la necessità di attuare questo impegno nella pratica attraverso un approccio inclusivo eper affrontare i problemi dello sviluppo”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale del G20 deli ministri riuniti a Sorrento sotto la presidenza italiana. I ministri deldel G20 sottolineano “l’importanza della concorrenza leale” e riconoscono l’importanza di “ridurre le tensioni commerciali, affrontare le distorsioni nele negli investimenti, le interruzioni della catena ...

Advertising

ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio accoglie i Capi Delegazione Commercio al Museo Correale di Terranova, in occasione del… - Mov5Stelle : UN MESSAGGIO FORTE DAL G20: APRIRSI AL COMMERCIO INTERNAZIONALE PER COSTRUIRE LA RIPRESA MONDIALE ?? Ecco l’interv… - ItalyMFA : Min @luigidimaio: “Il @LeagueG20 rappresenta una tappa di un percorso più ampio iniziato dalla Presidenza ???? del… - is_amazon : RT @Mov5Stelle: UN MESSAGGIO FORTE DAL G20: APRIRSI AL COMMERCIO INTERNAZIONALE PER COSTRUIRE LA RIPRESA MONDIALE ?? Ecco l’intervista rea… - is_amazon : RT @luigidimaio: Da #Sorrento la conferenza stampa conclusiva del #G20 Commercio. Seguitemi. -