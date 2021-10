“Fai la valigia e vattene”. Clamoroso ad Amici 21, l’allievo cacciato dalla scuola. La decisione drastica (Di martedì 12 ottobre 2021) Ad Amici 21 il cantante Inder è sempre stato uno dei preferiti di Anna Pettinelli. Tuttavia negli ultimi giorni qualcosa si è rotto: Inder è stato ripreso in modo pesante dall’insegnante. “Che pa…e, io non voglio riprendere la gente. Vorrei che tu fossi attento a quello che succede qua dentro. Non puoi fare ciò che fai, perché lo hai fatto? Non me ne frega un ca…o. Hai fatto anche quattro ritardi a lezione, avevi da fare? Hai trovato traffico? No, perché non esci dalla casetta. Divento un animale quando qualcuno salta le lezioni. Non lo sai che hai saltato due lezioni? Se non hai voglia di imparare, io non ho nessun problema”. Anna Pettinelli è stata inarrestabile e ha continuato ad inveire contro l’allievo di ‘Amici’: “Ho un’arma fantastica che si chiama sostituzione. Vuol dire che tu da domani non sei più dentro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Ad21 il cantante Inder è sempre stato uno dei preferiti di Anna Pettinelli. Tuttavia negli ultimi giorni qualcosa si è rotto: Inder è stato ripreso in modo pesante dall’insegnante. “Che pa…e, io non voglio riprendere la gente. Vorrei che tu fossi attento a quello che succede qua dentro. Non puoi fare ciò che fai, perché lo hai fatto? Non me ne frega un ca…o. Hai fatto anche quattro ritardi a lezione, avevi da fare? Hai trovato traffico? No, perché non escicasetta. Divento un animale quando qualcuno salta le lezioni. Non lo sai che hai saltato due lezioni? Se non hai voglia di imparare, io non ho nessun problema”. Anna Pettinelli è stata inarrestabile e ha continuato ad inveire controdi ‘’: “Ho un’arma fantastica che si chiama sostituzione. Vuol dire che tu da domani non sei più dentro ...

