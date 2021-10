Fact checking, dopo 1323 articoli una nuova sfida: Open diventa partner di Facebook contro le fake news (Di martedì 12 ottobre 2021) Da oggi, martedì 12 ottobre 2021, Open diventa partner italiano di Facebook nella lotta alla disinformazione, entrando a far parte degli oltre 80 Fact-checkers indipendenti di tutto il mondo che analizzano i contenuti sulle piattaforme social in più di 60 lingue diverse. Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che riteniamo importante per la nostra testata, raggiunto dopo quasi tre anni di costante lavoro che ci ha permesso di crescere e di posizionarci nel panorama dell’informazione nazionale ed internazionale. Da aprile 2021, la sezione Fact-checking di Open è entrata a far parte dei membri dell’International Fact-checking Network (IFCN), aderendo a un rigoroso codice di condotta che ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Da oggi, martedì 12 ottobre 2021,italiano dinella lotta alla disinformazione, entrando a far parte degli oltre 80-checkers indipendenti di tutto il mondo che analizzano i contenuti sulle piattaforme social in più di 60 lingue diverse. Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che riteniamo importante per la nostra testata, raggiuntoquasi tre anni di costante lavoro che ci ha permesso di crescere e di posizionarci nel panorama dell’informazione nazionale ed internazionale. Da aprile 2021, la sezionediè entrata a far parte dei membri dell’InternationalNetwork (IFCN), aderendo a un rigoroso codice di condotta che ...

