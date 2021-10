F1 | Vettel e il futuro | “Serve una svolta green”

Leggi su sportface

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sebastianguarda aldella sua Carriera dopo la Formula 1. Idee chiare per il pilota tedesco: “Non credo che la diplomazia sia cosa per me -ha spiegato al ‘Neuen Osnabruecker Zeitung’-. Guardando alla mia carta di identità non guiderò per altri 10 anni“. E ancora: “Ovviamente sto pensando a cosa verrà dopo la Formula Uno. La cosa più semplice sarebbe diventare un giornalista per un’emittente televisiva e rimanere in questo mondo per i prossimi anni”., 34 anni, con un contratto con il team britannico Aston Martin fino al 2022, parla poi della battaglia per la difesa dai cambiamenti climatici a lui molto cara. “La Formula Uno non è verde, non c’è dubbio, ma viviamo in un’epoca in cui abbiamo la tecnologia e le possibilità per renderla più verde senza togliere qualcosa allo spettacolo. Ci sono discussioni sul fatto ...